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Canlı yayında eniştesini bıçakladı! Kan donduran görüntüler gündem oldu

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 13:13 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:15

Sosyal medyadan satır göstererek canlı yayın açan bir şahıs eniştesini bıçakladı. Kan donduran görüntüler sonrası polis harekete geçti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şüpheli, önüne koyduğu satır ve 2 bıçağı göstererek, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve "Cesareti olmayan izlemesin" ifadelerini kullanan zanlı, yayında bir süre gözden kaybolduktan sonra eniştesini bıçakladı.

CANLI YAYINDA ENİŞTESİNİ BIÇAKLADI!

Olay, 3 Haziran Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür U., sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

Canlı yayında eniştesini bıçakladı! Kan donduran görüntüler gündem oldu - 1. Resim

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Özgür U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü.

Canlı yayında eniştesini bıçakladı! Kan donduran görüntüler gündem oldu - 2. Resim

Bahçeye giren annesi bıçakları görünce almaya çalışsa da başarılı olamadı. Küfürler ederek, "İkisi buraya gelecek" diyen Özgür U., eniştesi Ertuğrul D.'yi görünce yanına koşarak, görüntüden kayboldu. Bir süre sonra tekrar görünen Özgür U., yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı.

Canlı yayında eniştesini bıçakladı! Kan donduran görüntüler gündem oldu - 3. Resim

Eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenilen Özgür U., polis ekipleri tarafından yakalandı, eniştesi E.D. ise hastaneye kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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