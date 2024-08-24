Canlı yayında silahlı saldırı! Dönerci dehşeti yaşadı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ağustos 2024 13:08 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 13:16
Şanlıurfa’da korkunç bi olay an be an kaydedildi. Dönerci İsmail Acma cep telefonuyla sosyal medya üzerinden yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Dehşet anları izleyenleri hayrete düşürdü. Genç adamın sağlık durumu iyi.
İsmail Acma isimli bir dönerci, tezgahı başındayken TikTok yayını açtı. Bu sırada yoldan geçen plakasız bir araçtan ateş edildi. Dönerci bir anda kanlar içinde yere yığılırken sipariş bekleyen kadın büyük şok yaşadı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı dönerciye çevredekiler hemen ilk müdahalede bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbarla olay yerine geçen ekipler yaralı dönerciyi hastaneye kaldırdı.
AN BE AN KAYDEDİLDİ
Olay anı Acma’nın yayın sırasında sabitlediği cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde İsmail Acma'nın döner hazırladığı sırada yoldan geçen bir otomobilden sıkılan kurşunla yaralandığı ve yere yığıldığı anlar yer aldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı