Canlı yayında silahlı saldırı! Dönerci dehşeti yaşadı

24 Ağustos 2024 13:08 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 13:16

İsmail Acma isimli bir dönerci, tezgahı başındayken TikTok yayını açtı. Bu sırada yoldan geçen plakasız bir araçtan ateş edildi. Dönerci bir anda kanlar içinde yere yığılırken sipariş bekleyen kadın büyük şok yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı dönerciye çevredekiler hemen ilk müdahalede bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbarla olay yerine geçen ekipler yaralı dönerciyi hastaneye kaldırdı.

AN BE AN KAYDEDİLDİ

Olay anı Acma’nın yayın sırasında sabitlediği cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde İsmail Acma'nın döner hazırladığı sırada yoldan geçen bir otomobilden sıkılan kurşunla yaralandığı ve yere yığıldığı anlar yer aldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.