Canlı yayındaki Leman sözleri RTÜK Başkanı'nı harekete geçirdi

Leman'ın 26 Haziran tarihli sayısında peygamberimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı resmetmeye çalıştığı karikatür büyük bir tepkiye neden oldu. Tepkiler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Karikatürle ilgili Sözcü TV'de konuşan Ekonomist Murat Kubilay'ın sözleri ise ayrı bir tartışmayı gündeme getirdi. Kubilay, skandal karikatürü savunarak "Türkiye Müslüman bir ülke değildir, karikatürde hiçbir suç yok." ifadelerini kullandı. Bu sözlere RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tepki gösterdi.

"BU İFADELER MİLLETİMİZİN İNANCINA AÇIK BİR HAKARETTİR"

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatürün ardından, bu kez Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin ‘Türkiye Müslüman bir ülke değildir’ ve ‘Karikatürde hiçbir suç yok’ şeklindeki ifadeleri, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir. Daha vahim olan ise, bu tür alçak hakaretleri kınamaktan kaçınarak kürsü konuşmalarında savunan çevrelerin varlığıdır. Bu anlayış; yıllardır kendi halkının inancına, kültürüne ve binlerce yıllık birikimine yabancı bir zihniyetin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

"YAYINCILARIMIZI UYARIYORUZ"

İnançlara, kimliklere ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayının meşru kabul edilemeyeceğini vurgulayan Şahin, "Halkının inancına, kültürüne ve değerlerine bu denli uzak düşmüş bir bakış açısının bu topluma rehberlik etmesi de mümkün değildir.

Buradan yayıncılarımızı uyarıyoruz: RTÜK olarak bu yayınları sadece izlemekle kalmıyor, her birini titizlikle inceliyoruz. Kimsenin bu ülkenin inancına ve değerlerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. RTÜK’ün duruşu nettir. İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır" dedi.