Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Canlı yayındaki Leman sözleri RTÜK Başkanı'nı harekete geçirdi

Leman Dergisi'nin Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı resmetmeye çalıştığı skandal karikatürle ilgili Sözcü TV'de konuşan Ekonomist Murat Kubilay'ın canlı yayındaki sözleri RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in tepkisini çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 21:14

Leman'ın 26 Haziran tarihli sayısında peygamberimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı resmetmeye çalıştığı karikatür büyük bir tepkiye neden oldu. Tepkiler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Karikatürle ilgili Sözcü TV'de konuşan Ekonomist Murat Kubilay'ın sözleri ise ayrı bir tartışmayı gündeme getirdi. Kubilay, skandal karikatürü savunarak "Türkiye Müslüman bir ülke değildir, karikatürde hiçbir suç yok." ifadelerini kullandı. Bu sözlere RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tepki gösterdi.

Canlı yayındaki Leman sözleri RTÜK Başkanı'nı harekete geçirdi

"BU İFADELER MİLLETİMİZİN İNANCINA AÇIK BİR HAKARETTİR"

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatürün ardından, bu kez Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin ‘Türkiye Müslüman bir ülke değildir’ ve ‘Karikatürde hiçbir suç yok’ şeklindeki ifadeleri, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir. Daha vahim olan ise, bu tür alçak hakaretleri kınamaktan kaçınarak kürsü konuşmalarında savunan çevrelerin varlığıdır. Bu anlayış; yıllardır kendi halkının inancına, kültürüne ve binlerce yıllık birikimine yabancı bir zihniyetin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

"YAYINCILARIMIZI UYARIYORUZ"

İnançlara, kimliklere ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayının meşru kabul edilemeyeceğini vurgulayan Şahin, "Halkının inancına, kültürüne ve değerlerine bu denli uzak düşmüş bir bakış açısının bu topluma rehberlik etmesi de mümkün değildir.

Buradan yayıncılarımızı uyarıyoruz: RTÜK olarak bu yayınları sadece izlemekle kalmıyor, her birini titizlikle inceliyoruz. Kimsenin bu ülkenin inancına ve değerlerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. RTÜK’ün duruşu nettir. İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır" dedi.

Canlı yayındaki Leman sözleri RTÜK Başkanı'nı harekete geçirdi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Leman dergisinin skandal karikatürüne bir tepki de RTÜK'ten! 'Sistematik bir nefret saldırısı'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Leman'dan tepki çeken çizim! 6 kişi hakkında gözaltı kararı
ETİKETLER
#ebubekir şahin
#rtük
#Karikatür
#Peygamber Muhammed
#Dmk
#Cenk Uygur
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.