Cansu Canan, Fetullah Gülen'in ölüm haberini böyle sundu: 'Ateşi bol olsun!'

21 Ekim 2024 10:10 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:52

FETÖ'ye yakın internet siteleri terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Ölüm haberini canlı yayında alan Cansu Canan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

FETÖ'ye yakın internet siteleri elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Siteler böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demansı bulunan elebaşının dün akşam saatlerinde öldüğünü yazdı. Fetullah Gülen'in ölüm haberi doğrulanırken, haberi canlı yayında alan TV100 spikeri Cansu Canan'ın sözleri gündeme oturdu.

"ATEŞİ BOL OLSUN"

Elebaşının ölüm haberini veren Cansu Canan,"Bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin darbe ile demokrasisine adaletine, bu ülkenin önemli kurumlarına çeteleşerek sızmış. Bu ülkeyi devirmek için vatan evlatlarını bir devşirme usulüyle kendi ülkesine düşman etmiş. Bu terörist başının ölmesinin ardından ancak ateşi bol olsun denilir."ifadelerini kullandı.

"İYİ BİLMEZDİK. HAKKIMIZ HARAM OLSUN"

TRT Haber spikeri ise terör örgütü elebaşının ölüm haberini şöyle duyurdu:

"Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fetullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun."

FETÖ YAPILANMASI NEDİR?

11 Aralık 2015’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla aralarında Fetullah Gülen ve Gülen Hareketi mensuplarının da

bulunduğu, iddianamede geçen adıyla “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması” ‘na yönelik Türkiye genelinde operasyonlar başlatılmış ve örgütün amaçları hazırlanan fezlekede tespit edilmişti.

Gülen liderliğindeki örgütün bilinen yasa dışı örgütlerden çok daha sıkı bir hiyerarşik yapılanması vardı. Örgüt üst organları olarak en tepede İmam Gülen ve ona doğrudan bağlı “Tayin Heyeti”, “İstişare Kurulu”, “Mollalar Grubu” ve “Meclis” olarak adlandırılan birimlerden oluştu ve bunlar tarafından idare edildi. Meclis biriminde alınan kararlar hiyerarşik yapı içerisinde en alt birimlere kadar iletilmekteydi. Örgütün sıkı hiyerarşik yapısı dünya imamı, coğrafi bölge imamı, ülke imamı, bölge imamı, il imamı, ilçe imamı, semt imamı, mahalle imamı, ev imamı, ser rehberler, belletmenler, öğrenci ve cemaat mensupları olarak tasarlanmıştı. Örgüt meclisinin kararları bu hiyerarşik yapıda örgüt üyelerince gizliliğe, istihbarata ve sır saklamaya özen gösterilerek koşulsuzca yerine getirilmekteydi. Ayrıca örgütün mali kaynaklarının ne şekilde kullanılacağını ‹Mütevelli Heyeti’ belirlemekteydi.