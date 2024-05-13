Çantasına koyduğu 9 kediye işkence ederek öldürmüştü: Hapis cezasına çarptırıldı

13 May 2024 11:15 - Güncelleme : 13 May 2024 11:26

Fatih’te 31 Ekim 2023’de Fatih Cami'nin önündeki 9 kediyi çantasına koyarak iş yerine götüren ve hayvanları darbederek öldüren sanık Fatih Mehmet Ö.’nün yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fatih Mehmet Ö. katılmadı. Duruşmada bir kısım müşteki ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada müştekiler ile avukatları, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık olmadığından son sözü sorulamadı.

CANİ HAPİS CEZASINA ÇAPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Mehmet Ö.’nün ‘birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan öldürme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

OFİSİNDE 9 KEDİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Mehmet Ö.’nün sahibi olduğu işletmenin ofis kısmında 9 adet ölü kedi ele geçirildiği, görüntü izleme tutanağına göre çantaya kedi koyduğunun tespit edildiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Mehmet Ö.’nün ‘birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.