Çapa makinesi faciası 20 yaşındaki genci hayattan koparttı

03 Aralık 2024 00:12 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 00:15

Batman'da çapa makinesi 20 yaşındaki gencin sonu oldu. İsa Tarhan isimli genç iki ayağını makineye kaptırınca feci biçimde can verdi.

Kütahya'da feci kaza! İşçi servisi şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da feci kaza! İşçi servisi şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Batman’ın Kozluk​ ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde 20 yaşındaki İsa Tarhan'ın çapa makinesi sonu oldu. Tarlada çalışırken dengesini kaybeden genç iki ayağını birden makineye kaptırdı. 112 Acil ekipleri genci Batman​ Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Ancak çabalar sonuç vermedi. Genç yaşamını yitirdi.