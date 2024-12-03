Çapa makinesi faciası 20 yaşındaki genci hayattan koparttı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Aralık 2024 00:12 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 00:15
Batman'da çapa makinesi 20 yaşındaki gencin sonu oldu. İsa Tarhan isimli genç iki ayağını makineye kaptırınca feci biçimde can verdi.
Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde 20 yaşındaki İsa Tarhan'ın çapa makinesi sonu oldu. Tarlada çalışırken dengesini kaybeden genç iki ayağını birden makineye kaptırdı. 112 Acil ekipleri genci Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Ancak çabalar sonuç vermedi. Genç yaşamını yitirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı