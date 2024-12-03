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Çapa makinesi faciası 20 yaşındaki genci hayattan koparttı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Aralık 2024 00:12 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 00:15
Çapa makinesi faciası 20 yaşındaki genci hayattan koparttı

Batman'da çapa makinesi 20 yaşındaki gencin sonu oldu. İsa Tarhan isimli genç iki ayağını makineye kaptırınca feci biçimde can verdi.

 Batman’ın Kozluk​ ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde 20 yaşındaki İsa Tarhan'ın çapa makinesi sonu oldu. Tarlada çalışırken dengesini kaybeden genç iki ayağını birden makineye kaptırdı. 112 Acil ekipleri genci Batman​ Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Ancak çabalar sonuç vermedi. Genç yaşamını yitirdi.

Çapa makinası faciası 20 yaşındaki genci hayattan koparttı - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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