Çarşamba'da bayram öncesi mezarlıkta silahlı saldırı: 4 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı'nda Ramazan Bayramı öncesi mezar ziyaretine giden bir aileye silahlı saldırı yapıldı. Olayda aynı aileden İbrahim Y., Erkan Y., Zöhre Y. ve Ceylan Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İlk müdahalesi yapılan, karnından ve bacaklarından vurulan İbrahim Y. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İbrahim Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırgan kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.