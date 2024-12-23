Çarşı davasında sanıklar hakkında karar çıktı

23 Aralık 2024 11:07 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:50

Son dakika haberi: Gezi olayları sonrası Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerine açılan davanın bugünkü duruşmasında mütalaasını açıklayan savcılık, tüm sanıkların beraatını istedi. Mahkeme, sanıkların tamamının beraatına hükmetti.

2013 yılındaki Gezi eylemleri nedeniyle Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı üyelerinin de yer aldığı 35 kişinin yargılamasına devam edildi. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyayı duruşma savcısına gönderdi. Mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların beraatını istedi.

ÇARŞI DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı direnişine ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uymuştu.

"DARBE YAPACAK GÜCÜMÜZ OLSA BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPARDIK"

Davanın ilk duruşmalarında Çarşı liderlerinden Cem Yakışkan, darbe suçlamasıyla yargılandığı davada, "Darbe yapacak gücümüz olsaydı, Beşiktaş’ı şampiyon yapardık" ifadelerini kullanmıştı.