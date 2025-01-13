Çatı katında korkunç cinayet! Arkadaşına bir anda bıçakla saldırıp öldürdü

13 Ocak 2025 14:45 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:47

İstanbul Fatih’te meydana gelen korkunç olayda bir kişi binanın çatı katında birlikte uyuşturucu aldıkları arkadaşını bıçakladı. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti. Dehşete düşüren olayın görgü tanığı Garip Y.’nin hiçbir şey söylemeden yerinden kalkarak İsa Aktaş’a saldırdığını ardından da olay yerinden kaçtığını söyledi. İşte tüm detaylar...

Genç kadın eşini dolmuş sürerken bıçaklamıştı! Anlattıkları şoke etti: 'Bir kereden bir şey olmaz'

Genç kadın eşini dolmuş sürerken bıçaklamıştı! Anlattıkları şoke etti: 'Bir kereden bir şey olmaz'

Korkunç cinayet​ İstanbul​ Fatih​'te bir binanın çatı katında meydana geldi. Uyuşturucu​ kullanan arkadaşlardan biri diğerine bir anda bıçakla saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan adam hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olayda ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bir binanın çatı katında 45 yaşındaki İsa Aktaş'ı bıçaklanmış bir şekilde ağır yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan İsa Aktaş tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis olay yaşandığı esnada aynı çatı katında bulunan olayın görgü tanığı D.E.’nin ifadesini aldı.

BİR ANDA YERİNDEN KALKIP BIÇAKLADI

D.E.’nin ekiplere verdiği ilk ifadesinde çatı katında birlikte uyuşturucu aldıklarını ve bu sırada Garip Y.’nin hiçbir şey söylemeden yerinden kalkarak İsa Aktaş’a saldırdığını ardından da olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis ekipleri 6 suç kaydı bulunan Garip Y.’yi gözaltına aldı. Ekipler tarafından şüpheliye yapılan üst aramasında şüphelinin üzerinden cinayette kullandığı tahmin edilen bıçak çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen 2 şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.