Çatı ustasının korkunç ölümü! Tam 14 metre yükseklikten düştü

03 Ekim 2024 13:07 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 13:15

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çatıdan beton zemine düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi inşaat halinde bulunan lojistik deposunda korkunç bir olay yaşandı. İnşaatta çatı ustası olarak çalışan 41 yaşındaki Mustafa Gülenyüzlü 14 metre yükseklikteki çatıdan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti

DURUMU GÖRENLER HEMEN EKİPLERİ ARADI

Durumu fark eden çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Gülenyüzlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Gülenyüzlü'nün cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.