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Çay değil zehir içirmişler! Bakanlık sahtekar 4 çay markasını ifşa etti

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Aralık 2024 06:19 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 06:58
Çay değil zehir içirmişler! Bakanlık sahtekar 4 çay markasını ifşa etti

Taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili denetimler sürerken bu kez Türk insanının vazgeçilmez içeceği çaya hile karıştırıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı, ciddi zehirlenmelere yol açan gıda boyası kullanan 4 markayı ifşa etti. İşte o markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit​ ve tağşiş ürünlere yönelik sürdürdüğü sıkı denetimlerde bu kez çaydaki sahtekarlığı ifşa etti. Yayımlanan listede ürünlerinde doğal olmayan gıda boyası kullandığı tespit edilen dört çay​ markası yer aldı. 

İŞTE O MARKALAR

Bakanlık açıklamasına göre, doğal olmayan gıda boyası kullanılan çay markaları şu şekilde sıralandı:

  • Özakçay KarasevdaDemlik Süzen Poşet Siyah Çay
  • Avcı Sezon ÇaySiyah Çay
  • Fatih GoldSiyah Çay
  • Winmey – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

Çay değil zehir içirmişler! Bakanlık sahtekar 4 çay markasını ifşa etti - 1. Resim

SAĞLIK İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Uzmanlara göre, bu tür doğal olmayan gıda boyası içiren ürünlerin tüketilmesi, uzun vadede ciddi zehirlenmelere ve sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Söz konusu markalara ait çayları evinde kullananların derhal bu ürünlerden kurtulmaları öneriliyor.

GIDA BOYASININ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI

Doğal olmayan gıda boyalarının tüketimi, insan sağlığı üzerinde ciddi riskler barındırıyor. Bu tür kimyasal maddeler, özellikle alerjik reaksiyonlara, sindirim sistemi rahatsızlıklarına ve uzun vadede kanser riskine yol açabilir.

Çay değil zehir içirmişler! Bakanlık sahtekar 4 çay markasını ifşa etti - 2. Resim

Ayrıca, çocuklarda hiperaktivite gibi davranışsal sorunlara neden olabileceği de bilimsel testlerle ispatlanmış durumda. Gıda güvenliği uzmanlarına göre, özellikle renk ve görünüşe aldanmamak, ürünlerin içeriğini dikkatlice incelemek gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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