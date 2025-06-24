Zonguldak'ta doğal gaz patlaması: 7 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 7 yaralıdan 3'ü, çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Velioğlu Mahallesi Afet Evleri'nde meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralananlar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılara ilk müdahalenin ardından durumu ağır olanlar başka hastanelere sevk edildi.

VÜCUTLARINDA YANIKLAR OLUŞTU

Patlamanın yaşandığı dairede bulunan Celal Pehlivan (40) ile diğer yaralı Ayşe Polat (49), vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne gönderildi.

TEKNİK İNCELEMELER

Patlamadan etkilenen Sabahat Dikbaş (52) ise travma nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşar Dikbaş, Songül Kandemir (28) ile Nebahat Topçu'nun (55) ile kendi imkanlarıyla hastaneye gelen Veli Musluer'in tedavisi sürüyor. Yaralıların sağlık durumları yakından takip edilirken, patlamanın nedenine ilişkin teknik incelemeler devam ediyor.

