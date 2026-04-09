Çekmeköy’de annesi ve kardeşini öldürüp diğer kardeşini yaralayan zanlının savcılık ifadesi ortaya çıktı. Zanlı cinnet geçirmeden önce tasarlayarak cinayet işlediğini ve ailesini hiç sevmediğini itiraf etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çekmeköy’deki aile katliamında kan donduran ifadeler! 'Zaten planlamıştım, sırayla ateş ettim' Çekmeköy'de annesi ve kardeşini öldürüp diğer kardeşini yaralayan zanlının savcılık ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, cinnet geçirmeden önce tasarlayarak cinayet işlediğini ve ailesini hiç sevmediğini itiraf etti. Olayda kullanılan silahın bulundurma ruhsatlı olduğu belirtildi. Olay, 7 Nisan'da Çekmeköy'de meydana geldi. Zanlının ilk ifadesinde ailesini sevmediğini ve hep öldürmek istediğini söylediği öğrenildi. Zanlının kredi ve kumar borçları olduğu da belirtildi.

"DAHA ÖNCEDEN PLANLAMIŞTIM"

Savcılıkta verdiği ifadesinde şüpheli S.H., "Ben olayı zaten daha önceden planlamıştım. Olay akşamı annem ve kardeşlerimle aramda herhangi bir tartışma ya da kavga olmadı. Ben olay sırasında koltukta oturuyordum onlar ayaktaydı. Önce büyük abim Ekrem'e ateş ettim. Daha sonra Kenan'a ateş ettim. Ondan sonra anneme ateş ettim. Daha sonra rastgele ateş etmeye devam ettim. Ardından 155'i aradım. Onlar 112'yi bağladılar. Polisler gelince olanları anlattım ve teslim oldum. Şu anda yaptığımdan pişmanım. Annemin ve Ekrem'in vefat ettiğini, Kenan'ın ağır yaralı olduğunu bana emniyette söylediler. Olayda kullandığım silahın bulundurma ruhsatı var" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 7 Nisan saat 19:20 sıralarında Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.H. (35), polisi arayarak "annemi babamı öldürdüm" şeklinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede anne Medine Hepgülnar (61) ve abi Ekrem Hepgülnar'ın S.H. tarafından silahla vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. S.H.'nin diğer kardeşi K.H.'nin ise aynı saldırıda (38) ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Olay yerinde suç unsuru ruhsatlı silahıyla yakalanan S.H.'nin polislere verdiği ilk ifadesinde ise ailesini sevmediği; hep öldürmek istediği, öte yandan kredi ve kumar borçları olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin yürütülen incelemenin devam ettiği belirtildi.