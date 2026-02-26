Celal Karatüre kimdir, gerçek mesleği ne? Kabe’de Hacılar” ilahisini söyleyen Celal Karatüre nereli?

Kabe’de Hacılar Hu Der ilahisiyle, Twitter (X), Instagram, Tiktok, Facebook gibi platformlarda binlerce takipçiye ulaşan Celal Karatüre, sosyal medya hesaplarını oldukça aktif olarak kullanıyor. Uluslararası müzik listelerinde birinci sıraya yerleşen Celal Karatüre, ilahilerini zikirli ve defli olarak seslendiriyor. Roman kökenli bir aileden geldiği bilinen Karatüre ilk olarak sosyal medyada merdiven çıkarken söylediği ilahiyle gündem olmuştu. Kısa sürede ünü milyonlara ulaşan Celal Karatüre’nin hayatı, en çok merak edilen konuların başında geldi.

CELAL KARATÜRE KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

“Kabe’de Hacılar Hu Der” ilahisiyle çok konuşulan Celal Karatüre’nin aslen Samsunlu olduğu bilinirken hayatını bu şehirde sürdürmektedir. Roman kökenli bir aileden gelen Karatüre, köklerinden aldığı müzik mirasını kendine has yorumuyla harmanlayarak ilahiler seslendirmektedir.

Instagram hesabında kısa sürede 1.5 milyon takipçiye ulaşan Celal Karatüre, Youtube hesabında ise 9 video olmasına rağmen 22 bin aboneye sahiptir.

Samsun’un Canik ilçesi Mezbane Mahallesi ile anılan Karatüre, Roman kültürünün samimiyetini ilahilerine taşımaktadır. Kabe’de Hacılar Hu Der ilahisinin yanı sıra "Al Eline Kalemi", "Koy Bizi de Cennetine" ve zikirli/defli çeşitli ilahiler bulunmaktadır.

Celal Karatüre’nin mesleğine ilişkin birçok farklı iddia ortaya atılırken kendisinden resmi bir açıklama bulunmamaktadır.