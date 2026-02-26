Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Celal Karatüre kimdir, gerçek mesleği ne? Kabe’de Hacılar” ilahisini söyleyen Celal Karatüre nereli?

Müzik listelerinde Türkiye’de ve Almanya’da zirveye yerleşen ve dünyada gündem olan Celal Karatüre’nin hayatı gündem oldu.”Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisiyle sosyal medyada çok konuşulan Karatüre’nin kısa sürede Instagram hesabındaki takipçi sayısı 1.5 milyonu aştı. Youtube hesabını da aktif olarak kullanan Celal Karatüre, seslendirdiği ilahileri bu hesabından paylaşıyor. Çocuk, genç, yaşlı her yaştan kişinin dikkatini çekmeyi başaran Celal Karatüre, söylediği ilahilere tefiyle eşlik ediyor. Ramazan ayının da etkisiyle ününe ün katan Celal Karatüre’nin aslen roman kökenli olduğu biliniyor. Peki Celal Karatüre kimdir, aslen nereli ve mesleği ne? İşte, hayatına ilişkin bilinenler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Celal Karatüre kimdir, gerçek mesleği ne? Kabe’de Hacılar” ilahisini söyleyen Celal Karatüre nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 10:05

Kabe’de Hacılar Hu Der ilahisiyle, Twitter (X), Instagram, Tiktok, Facebook gibi platformlarda binlerce takipçiye ulaşan Celal Karatüre, hesaplarını oldukça aktif olarak kullanıyor. Uluslararası müzik listelerinde birinci sıraya yerleşen Celal Karatüre, ilahilerini zikirli ve defli olarak seslendiriyor. Roman kökenli bir aileden geldiği bilinen Karatüre ilk olarak sosyal medyada merdiven çıkarken söylediği ilahiyle gündem olmuştu. Kısa sürede ünü milyonlara ulaşan Celal Karatüre’nin hayatı, en çok merak edilen konuların başında geldi.

HABERİN ÖZETİ

Celal Karatüre kimdir, gerçek mesleği ne? Kabe’de Hacılar” ilahisini söyleyen Celal Karatüre nereli?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Celal Karatüre, "Kabe’de Hacılar Hu Der" ilahisiyle sosyal medyada milyonlara ulaşan, Roman kökenli ve uluslararası müzik listelerinde başarı yakalamış bir sanatçıdır.
"Kabe’de Hacılar Hu Der" ilahisiyle tanındı ve sosyal medya platformlarında binlerce takipçiye ulaştı.
Roman kökenli olup, ilahilerini zikirli ve defli olarak seslendirerek uluslararası müzik listelerinde bir numaraya yerleşti.
Instagram hesabında kısa sürede 1.5 milyon takipçiye ulaştı ve aslen Samsunludur.
Mesleği hakkında çeşitli iddialar bulunsa da kendisinden resmi bir açıklama gelmemiştir.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

CELAL KARATÜRE KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

“Kabe’de Hacılar Hu Der” ilahisiyle çok konuşulan Celal Karatüre’nin aslen Samsunlu olduğu bilinirken hayatını bu şehirde sürdürmektedir. Roman kökenli bir aileden gelen Karatüre, köklerinden aldığı müzik mirasını kendine has yorumuyla harmanlayarak ilahiler seslendirmektedir.

Celal Karatüre kimdir, gerçek mesleği ne? Kabe’de Hacılar” ilahisini söyleyen Celal Karatüre nereli?

Instagram hesabında kısa sürede 1.5 milyon takipçiye ulaşan Celal Karatüre, Youtube hesabında ise 9 video olmasına rağmen 22 bin aboneye sahiptir.

’un Canik ilçesi Mezbane Mahallesi ile anılan Karatüre, Roman kültürünün samimiyetini ilahilerine taşımaktadır. Kabe’de Hacılar Hu Der ilahisinin yanı sıra "Al Eline Kalemi", "Koy Bizi de Cennetine" ve zikirli/defli çeşitli ilahiler bulunmaktadır.

Celal Karatüre kimdir, gerçek mesleği ne? Kabe’de Hacılar” ilahisini söyleyen Celal Karatüre nereli?

Celal Karatüre’nin mesleğine ilişkin birçok farklı iddia ortaya atılırken kendisinden resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

ETİKETLER
#sosyal medya
#samsun
#İlahi
#Celal Karatüre
#Roman Kültürü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.