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 | Onur Kaya

Celal Şengör'e 'hakaret' soruşturması! İstenen ceza belli oldu

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında Türk milletine yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında ifade veren Şengör, sözlerinin hakaret amaçlı değil bilimsel verilere dayandığını savundu.

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Celal Şengör'e 'hakaret' soruşturması! İstenen ceza belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 16:32

Türk halkı için 'cahil' ve 'ahlak yoksunu' ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında iddianame hazırlandı. Şengör için istenen ceza belli oldu.

TÜRK MİLLETİNE HAKARETE SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Kasım 2024 tarihinden önce, tarihi tam olarak tespit edilemeyen bir zamanda, pek çok kullanıcı tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan ve şüpheli Celal Şengör'ün görüldüğü bir video içeriğinde, Türk milletinin zekasına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Celal Şengör'e 'hakaret' soruşturması! İstenen ceza belli oldu

CELAL ŞENGÖR'ÜN SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan Adalet Bakanlığınca 12 Mayıs'ta soruşturma izni verildiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin alınan savunmasında, bahse konu videodaki konuşmanın kendisine ait olduğu ve bu konuşmaları elindeki bilimsel belgelere dayanarak söylediği, sözlerinin hakaret amaçlı değil bilimsel verilere dayandığını beyan ettiği kaydedildi.

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Şüpheli Şengör'ün, söz konusu sözleri söylediğine dair yapılan paylaşımlar, şüphelinin savunması ve tüm dosya kapsamına göre, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, bu kapsamda, şüpheli hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

CELAL ŞENGÖR NE DEMİŞTİ?
Celal Şengör hakkında soruşturmaya neden olan sözler şöyle: “Türkiye, uygarlıktan uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQ'su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde geri zekalı bir millet konumundasınız.”
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