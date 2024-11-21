Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı verildi

Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı verildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: SABAH
21 Kasım 2024 10:32 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:38
Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı verildi

İstanbul'da Münevver Karabulut'u korkunç şekilde katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıp DNA testi yapılmıştı. Başsavcılık, mezardaki kişinin Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

İstanbul​'da 2009 yılında Münevver Karabulut​'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu​'nun 2014'te cezaevinde intihar​ etmişti. Karabulut ailesi ise Garipoğlu'nun ölmediğini iddia ederek fethi kabir yapılmasını talep etti. Geçtiğimiz günlerde mezar açılıp DNA testi​ işlemi yapıldı.  

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ 

Cinayette soru işaretlerinin kalkması için Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen tüm kemik parçaları alındı. Tabuta konan parçalar, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı. Garipoğlu'ndan alınan DNA örneklerinin anne ve baba ile birebir aynı olduğu ortaya çıktı.Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı verildi: Mezardan çıkan kanlı poşetin sırrı çözüldü - 1. Resim

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Mezardan çıkan poşette bulunan kanın da insana ait olmadığı tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından, Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Karabulut ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tartışmalara son noktayı koydu. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik verdi.

İlgili Haberler

Kaynak: SABAH
cem garipoğluMünevver Karabulutistanbulintihardna testi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...