Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut'un anneleri arasında tartışma patladı! Bir cevap daha geldi: Bahçelievler'i hatırlattı

12 Ekim 2024 18:36 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 18:43

Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu ile katledilen Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut arasındaki basın üzerinden başlayan tartışma büyüyor. Bir önceki açıklamada Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmadığını söyleyerek anne Garipoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Nagihan Karabulut'a bir yanıt daha geldi. Garipoğlu, anne Karabulut'un taziye ile ilgili iddiasına da yanıt verdi.

Cem Garipoğlu​'nun mezarının açılması sonrası vahşi cinayet sonrası yaşananlar yeniden hatırlandı ve aileler arasında tartışma bir kez daha koptu. Münevver Karabulut​'u vahşice bir cinayetle öldüren Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu'nun açıklamaları sonrası Nagihan Karabulut konuşmuş ve tepki göstermişti. Anne Karabulut'un iddiaları sonrası Tülay Garipoğlu bir kez daha konuştu ve tartışma büyüdü.

TÜLAY GARİPOĞLU: MÜSAADENİZLE ACIMIZI YAŞAYALIM

Garipoğlu ailesinin şüpheli davranışları sonrası Garipoğlu'nun intiharı yeniden tartışılmaya başlanmıştı. Mezarın açılması ve gerekli DNA taraması işleminin yapılması sonrası kabirdeki kişinin Cem Garipoğlu olduğu açıklanmıştı. Bu rapor üzerine anne Tülay Garipoğlu "Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadı. Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafın da ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Nagihan Hanım'a (Münevver Karabulut’un annesi) acıyın lütfen." açıklaması yapmıştı.

KARABULUT'TAN 'BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİLER' İDDİASI

Anne Nagihan Karabulut, Tülay Garipoğlu’nun bu sözleri sonrası öfkelenerek "Kendisi bana acıdı mı?" diye sormuştu. Karabulut “Oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mı? Bu caniyi 197 gün boyunca saklayıp adalete teslim etmezken kendisi bana acıdı mı? 15 yıldır bir defa başsağlığı dilemeyip, rahmet dileklerini iletmediğinde bana acıyor muydu? Bir de Orhan Şahin denilen avukatları çıkıp, ben kanlı kanepedeki kahkahaları ve fotoğrafı görmedim, hatırlamıyorum diyor. Adli Tıp’ta, emniyette ve yargıda yaşattığı skandalları hatırlıyor mu Orhan Şahin? Bunlar insan değil, insanlıktan nasibini almamışlar, vicdanları yok. Mezarlık demeye bin şahit ister, hiçbir şey yok, Adli Tıp'tan cesedi almaya bile avukatları Orhan Şahin’i gönderiyorlar."

ANNE TÜLAY GARİPOĞLU'NDAN BİR CEVAP DAHA: BAHÇELİEVLER'DE TAZİYEDE BULUNDUK

Anne Tülay Garipoğlu, taziye yapılmadığı iddiasına cevap vererek "Münevver öldükten sonra ben Süreyya Bey ile Bahçelievler'de buluşup taziyede bulundum. Ailece üzüntümü dile getirdim." dedi.

"YETER ARTIK"

Tülay Garipoğlu EkolTV'ye yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü: "Oğlum cezaevinde öldüğü gün Avukat Rezzan, anne ve babası Silivri​'ye gitmişler. Orada kamera karşısına geçip "Ölen Cem Garipoğlu'dur' açıklaması yapmışlar. Ayrıca avukat Rezzan'ın cezaevinde hiç kimsenin kaçma ihtimali olmadığına dair açıklamaları vardır. Yeter artık lütfen. Anne babanın mezar açılsın isteğine de eşim dilekçe ile birkaç yıl önce onay verdi. "