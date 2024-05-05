Cem Garipoğlu'nun ölmeden önceki son görüntüleri!

05 May 2024 09:35 - Güncelleme : 05 May 2024 09:36

Türkiye 15 yıl önce lise öğrencisi Münevver Karabulut'un Cem Garipoğlu tarfından vahşice öldürülmesiyle salrısmıştı. Olay sonrnası kaçan ve aylar sonra yakalanan Garipoğlu, yakalandıktan 3 yıl sonra 10 Ekim 2014'te Silivri F Tipi Cezaevinde kendini asarak hayatına son vermişti.

Ancak Garipoğlu'nun aslıra ölmediği ve ceaevinden kaçırıldığı yönündeki iddiaların arkası hiç kesilmemişti. Bunun üzerine Karabulut ailesi, Garipoğlu'nun mezarının açılması ve DNA testi yapılması talebinde bulunmuştu.

ÖNCE OTOPİ FOTOĞRAFLARI SIZMIŞTI

Hal böyleyken geçtiğimiz günlerde olayın dava dosyasına giren Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları medyaya sızmıştı. Söz konusu görüntülerin ardından bu kez de Garipoğlu'nun cezaevindeki son gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin yanı sıra Garipoğlu'nun intiharı öncesi son günlerini nasıl geçirdiğine ilişkin bilgilere de ulaşıldı.

Sabah'n haberine göre Garipoğlu, Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 24 Ekim 2011 tarihinde nakledildi. Burada önce F Blok F9 üst blok koğuşuna yerleştirilen şahıs, 1 Aralık 2011'de talebi üzerine F Blok F3 Alt koğuşuna alındı.

SON SAYIMINI 9 EKİM'DE VERDİ

Garipoğlu'nun intihar ettiği belirtilen 9 ve 10 Ekim 2014 koğuş giriş çıkış ve içerisini gösteren kamera kayıtları adli emanete alındı. Kameralar sadece bölmelere giriş çıkış, koğuş dışı ile içinin koridor kısmı ve mutfakla bağlantısı bulunan avluyu gösteriyordu.

9 Ekim'de sabah sayımını saat 08.11'de veren Garipoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle anne ve babası ile açık görüş yapmak için saat 10.50'de koğuşundan alındı, 11.42'de geri götürüldü.

SON VOLTASINI ATTI

Garipoğlu, 11.42'de koğuşa getirildiğinde öğle yemeğini de burada aldı ve bir süre sonrada avluda dolaştı. 14.30 sıralarında tekrar koğuşuna geçti ve mazgaldan verilen yemeği aldı. Garipoğlu 20.07'de akşam sayımını verdi.

Fotoğraflar: Sabah

Gardiyanlar koğuşa gelerek gece saat 01.50 sıralarında koğuş içerisini kontrol etti. Garipoğlu o sırada mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Kapıya gelen gardiyanlara başını uzatarak cevap verdi.

Kamera görüntülerine göre 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece son kez volta atan Garipoğlu saat 03.09'da 3'üncü bölmenin kapısını tamamen kapattı. 4 dakika sonra da koridorda bulunan tabureyi aldı.

BAŞINDAKİ POŞETLE YERDE BULUNDU

Gardiyanlar 10 Ekim sabah sayımı için koğuşa geldiğinde Garipoğlu ses vermedi. İçeri giren gardiyanlar Garipoğlu'nu 3 numaralı odada başında poşet, boynunda, kırmızı renkli düğümlenmiş naylon çamaşır ipi, üstü çıplak, altında eşofman bulunur şekilde yerde yatar halde buldu. Yapılan sağlık kontrolünde Garipoğlu'nun öldüğü tespit edildi.

2 NUMARALI ODADA DERS KİTAPLARI ÇIKTI

Koğuş içerisinde yapılan incelemelerde, oda içinde yapılan aramada intihar notu ya da şüpheli bir duruma rastlanmadı. 2 numaralı odada ise Garipoğlu'nun yatağı, özel eşyaları bulunuyordu. Detaylı aramalarda burada ders kitapları ve şahsi eşyalar bulundu.

Koğuştan ve Garipoğlu'ndan alınan deliller İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu'nca incelendi. Koğuştaki ve Garipoğlu'ndan alınan delillerle 2009 yılında cinayetin işlendiği sırada Garipoğlu'ndan alınan özelliklere ait genotipin uyumlu olduğu sonucuna varıldı. Başka bir DNA'ya rastlanmadı.

POŞETİ ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan Garipoğlu'nun, intihar ederken başına geçirdiği poşeti, 19 Eylül 2014'te annesi tarafından kendisine verilen eşyalar ile birlikte koğuşa getirdiği belirlendi. İçinde elbise dolu poşetin verildiği anlar kamera kayıtlarıyla da kayıt altına alındı. Boynunda bulunan naylon çamaşır ipini ise 20 Şubat 2014'te aldı. Bu tarihte 2 adet çamaşır ipini talepte bulunarak satın aldığı kantinin fiş kayıtlarından tespit edildi.