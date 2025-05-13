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 | Selahattin Demirel

Cem Küçük: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel'i hak ediyor

Türkiye'nin hem uluslararası arenada hem de içeride yakaladığı başarılarla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini söyledi.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 23:33

TGRT Haber'de ekrana gelen Gürkan Hacır'ın sunumundaki Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda yakaladığı başarılara vurgu yaparak Erdoğan'ın Nobel'i hak ettiğini söyledi.

TÜRKİYE, SADECE PKK'YI DEĞİL AVRUPA'YI DA TEDİRGİN EDİYOR"

"Suriye'de yapılan anlaşmanın ardından ben terörün biteceğine ikna oldum." diyen Küçük "Türkiye artık askeri gücü artık PKK'yı da Avrupa'yı da bölge ülkelerini de tedirgin ediyor. Türkiye artık çok güçlü bir devlet." şeklinde konuştu.

Cem Küçük: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel'i hak ediyor

"ŞARA'NIN MACRON TARAFINDAN AĞIRLANMASI TÜRKİYE'NİN BAŞARISIDIR"

Küçük, canlı yayındaki konuşmasına şöyle devam etti: "Bölgede Türkiye ile kapışacak ülke yok. ABD'de Türkiye'nin bölgede güçlü bir ülke olduğunu biliyor. Trump, Türkiye’nin gücünü görüyor. Bu yüzden Suriye'yi Erdoğan'ın yönetmesi için bırakıyor. Bu yüzden yaptırımları kaldırıyor. Terör örgütü lideri olarak tanınan Ahmed eş-Şara'nın Macron tarafından Elysee Sarayı'nda ağırlaması, yaptırımlarını kaldırması, bütün dünyanın onunla görüşmesi Türkiye'nin başarısıdır.

"TÜRKİYE PKK KONUSUNDA BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİ"

Türkiye, PKK konusunda da büyük bir başarı elde etti. Bugün o da bitecek. PKK da çare olmadığını gördü. Türkiye'nin bölgede istemediği hiçbir devlet kurulamaz. Kuzey Irak'ta 2017'de devlet kuruldu mu? Hakan Bey MİT Başkanı'ydı. Erdoğan, Irak'a gönderdi, hemen iptal ettiler. Türkiye'nin gücüydü bu.

"Suriye'de devlet kuracaklar" diyorlar. Böyle istekleri, hayalleri olabilir. Ama kursunlar da görelim. Türkiye'yle bölgede ABD ve Rusya hariç kapışabileceği bir devlet yok. Hakan Fidan, Fransa'ya 'Öyle ABD'nin arkasına sığınmayacaksın, kendin gel' dedi. Cevap verebildiler mi?

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖRMEK LAZIM"

Türkiye bugün savunma sanayiinde çığır açtı. Denizden atılan füzelerin, İHA'ların, tankların, savaş uçaklarının haddi hesabı yok. ABD, İngiltere ve İsrail, Avrupa gibi hantal değil. İsrail, Suriye'yi bir daha vurabildi mi? Golan Tepelerinin arkasına çekildi. Türkiye NATO ülkesi bir ülke, öyle vurmak kolay değil.

Türkiye bugün, askeri gücüyle, diplomatik gücüyle PKK'yı ve bütün vesayet organlarını dağıttı. Türkiye'nin büyüklüğünü görmek lazım. Ben o yüzden Erdoğan'ın bu konuda Nobel’i de hak etiğini düşünüyorum.”

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