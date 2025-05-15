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 | Selahattin Demirel

Cem Küçük Erdoğan'ın sözlerini yorumladı: Önümüzdeki günlerde büyük operasyon dalgaları gelecek

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili "Çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına, medyaya, kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerini TGRT Haber'de hatırlatan Cem Küçük bomba bir iddia ortaya atarak "Önümüzdeki günlerde büyük operasyon dalgaları gelecek." dedi.

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Cem Küçük Erdoğan'ın sözlerini yorumladı: Önümüzdeki günlerde büyük operasyon dalgaları gelecek
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 00:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonudur." diyen Erdoğan'ın sözlerini TGRT Haber'deki Medya Kritik programında hatırlatan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük "Korkunç bir rüşvet ve yolsuzluk iddiaları var." diyerek okuduğu MASAK raporunu ve 50'ye yakın tanığın iddialarını vurguladı.

"ULUSLARARASI AHTAPOTU MERAK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Karanlık organizasyon, İstanbul’la sınırlı kalmamış, ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumu, kişiyi içine alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür." sözlerini okuyan Küçük, "İçeriği biliyoruz ama uluslararası ahtapotu hakikaten merak ediyorum. Bu önemli. Neyi kastettiğini henüz bilmiyorum ama öğreniriz." dedi.

Cem Küçük Erdoğan'ın sözlerini yorumladı: Önümüzdeki günlerde büyük operasyon dalgaları gelecek

Yine Erdoğan'ın "Çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına, medyaya, kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor." ifadelerini okuyan Küçük, "Cumhurbaşkanı Erdoğan boşa konuşmaz." ifadelerini kullanarak bomba bir iddiada bulundu.

"BU ÇOK GİZLİ BİR ŞEY DEĞİL"

Küçük, "Kimi cemaatlerden, buradan Süleymancıları kastettiğini anlıyoruz. Bu çok gizli bir şey değil. Bürokrasiden diyor, yani kendilerine bilgi sızdıran bürokrasiden İmamoğlu'nun bunu öğrendiğine dair iddialar var." dedi.

"ÇOK İLGİNÇ GÜNLER BEKLİYOR BİZİ"

"Bunu yorumlarsam" diyerek sözlerini sürdüren Küçük "Önümüzdeki günlerde büyük operasyon dalgaları gelecek diye yorumlanabilir. İBB'nin iştiraklerine, Anadolu'daki bazı belediyelere, iş dünyasına, bürokrasiye, kimi cemaatlere ve medyaya operasyon gelmesi kesin gibi görünüyor. Erdoğan bugün bunun üzerinde 10 dakika durdu. Çok ilginç günler bekliyor bizi."

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