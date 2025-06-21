Cem Küçük İmamoğlu operasyonundaki detayı açıkladı: Götürülen para 4 milyar dolar!

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında gündeme bomba gibi düşen iddialar, gündeme oturdu. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in açıklamaları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "operasyon" ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olası yeni stratejilerini gün yüzüne çıkardı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1936155965919052160

Türkiye Gazetesi Yazarı Küçük, bu paranın tamamının İBB'den gitmediğini ancak "sadece bir müteahhitten alınan 50-60 daire" gibi detayların raporda yer aldığını belirtti. Küçük'ün iddiasına göre, götürülen paranın 4 milyar dolar olduğu ve Ekrem İmamoğlu'nun kişisel olarak elde ettiği mal varlığının ise 1 milyar dolar civarında olduğu öne sürüldü. Küçük, bu iddialarına inanmayanların MASAK raporunu inceleyerek 117 dairenin nasıl alındığını görebileceğini de sözlerine ekledi.

“TOPLAM İŞLEM HACMİ 4 MİLYAR DOLAR”

Küçük, "Bu 4 milyar doların hepsi İBB'den gitmiyor. Sadece bir müteahhitten alınan 50-60 daire var. Rapor okunduğunda görünüyor. Çok büyük rakamlar var. Toplam işlem hacmi 4 milyar dolar. Götürülen para 4 milyar dolar, sadece Ekrem beyin elde ettiği mal varlığı 1 milyar dolar. Bana inanmayan MASAK raporunu açar, o 117 dairenin nasıl alındığına bakar." şeklinde konuştu.

CHP'DEN İMAMOĞLU İÇİN "YAPAY ZEKA" HAMLESİ İDDİASI

Programın bir diğer konuğu olan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise CHP'nin Ekrem İmamoğlu için yeni bir strateji geliştirdiğini açıkladı. Atik, bunun bir kulis bilgisi olduğunu vurgulayarak, CHP'nin İmamoğlu'nun vatandaşla daha fazla temas kurabilmesi amacıyla yapay zeka ile konuşur şekilde dönüştüreceği iddiasını dile getirdi.

Atik şunları kaydetti: "CHP'de yeni bir strateji geliştiriliyor. Bu bir kulis bilgisi. Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşla daha fazla temas edebilmesi için yapay zeka ile konuşur şekilde dönüştürecekler. İmamoğlu'nun bir anlamda sanal olarak cezaevinden çıkararak vatandaşla temas kurmasını sağlayacaklar."