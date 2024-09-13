Cem Küçük Narin cinayetinde bilinmeyenleri açıkladı: Gerçek suçluyu söyledi

13 Eylül 2024 22:53 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 22:54

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, ulaştığı savcılık ifadelerinde küçük Narin'in nasıl öldürüldüğünü, kaç kişinin cinayeti bildiğini ve suçu kime attıklarını anlattı. İşte kan donduran cinayetin ayrıntıları...

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. TGRT Haber'deki Medya Kritik programında cinayetin detaylarını paylaşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, savcılık ifadelerinden yola çıkarak cinayetin nasıl işlendiğini açıkladı.

'ABİ ENES GÜRAN, NARİN'İ BOĞDU'

Cem Küçük'ün açıkladığı savcılık kayıtlarına göre, cinayetin arkasında Narin Güran'ın abisi Enes Güran yer alıyor. 19 yaşındaki Enes, bir olay sırasında Narin tarafından görüldüğünde, kız kardeşinin bu durumu başkalarına söyleyeceğinden korkarak onu boğmaya başladı. Narin'in yüzünde boğulma izleri, Enes'in yüzünde ise Narin'in tırnak izleri bulundu.

Cem Küçük, annenin de olaya tanık olduğunu belirtti ve savcılığın, annenin cinayete yardım edip etmediği konusunda şüpheler taşıdığını iddia etti. Olayın ardından anne panikleyerek aileye haber verdi ve kısa sürede amca Salim Güran devreye girdi. Salim Güran, işçileri ve akrabalarıyla birlikte Narin'in cansız bedenini çuvala koyarak bir dereye attı.

İşte Cem Küçük'ün o açıklamaları:

"Savcılık ifadeleri önümde. 19 yaşındaki abi Enes Güran bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor. Narin'in gördüğünü gören ve bunu söyleyeceğinden çekinen abi abi Narin'i boğazlıyor. Enes'in yüzünde tırnak izleri var. Kızımızın yüzünde de boğma izleri var. Annesi de olayı orada görüyor. Savcılık kızın ölümünde annenin yardım edip etmediği konusunda muallakta sadece. Savcılardan biri annenin yardım ettiğini düşünüyor.

'CİNAYET SONRASI ANNE, AMCAYI 3 DEFA ARADI'

Anne kızının öldüğünü görünce anne panikliyor. Baba şehir dışında, o sıra ailenin reisi amca Salim Güran olarak görülüyor. Yaşanan olay sonrası anne amcayı 3 defa arıyor. Savcı 'Sen 3 defa eşinin kardeşini neden aradın?' diye sorduğunda 'Neden aradığımı bilmiyorum' diye cevap veriyor. Narin kızımız 15.40 gibi öldürülüyor, amca Salim Güran da 16.00 gibi oluyor. Amca kızın cesedini alıyor ve yanında çalışan Nevzat Bahtiyar'a veriyor. Bu arada Nevzat Bahtiyar ile birlikte Fuat Güran (Narin'in amcası), Maşallah Güran (Narin'in yengesi), Mehmet Selim Atasoy (Salim Güran'ın işçisi) kızı alıp çuvala koyuyorlar ve dereye bırakıyorlar.

'ARALARINDA KONUŞUP İTİRAFÇIYI KURBAN SEÇTİLER'

"Saat 16.30 gibi Salim Güran'ın hesabından 200 bin TL para çekiliyor. Savcıların varsayımına göre toplamda 10 kişi bu olayı biliyor. Daha sonra kendi aralarında konuşup kurban olarak itirafçıyı seçiyorlar ve olayı kapatmak istiyorlar. Olayın bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorlar. Nevzat Güran'ın maddi durumunun iyi olmadığı biliniyor. Annenin, amcanın, abinin ve itirafçının telefonlarındaki her şey silinmiş. Sosyal medya yazışmalarında bile bir şey çıkmamış. Olayın durumu aslında budur. Amcanın anne ile bir ilişkisinin de olmadığı bana söylendi."