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 | Baran Aksoy

Cem Küçük'ten Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için tahliye çıkışı

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, cezaevindeki Mehmet Murat Çalık ve menajer Ayşe Barım'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her iki ismin de tedavisinin yapılmasının ardından tahliye edilmelerinin davalara zarar vermeceğini belirten Küçük, "Kimseye de torpil yapılmıyor. Tamamen insani bir durum" dedi.

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Cem Küçük'ten Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için tahliye çıkışı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 11:09

Ayşe Barım ve , iki isim de cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarıyla nedeniyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor... Türkiye Gazetesi yazarı köşe yazısında; hem Barım hem de Çalık'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Küçük, iki isminde edilmesi gerektiğini ve tedavilerinin dışarıda devam etmesi gerekitğini belirtti. Küçük, "Kimseye de torpil yapılmıyor. Tamamen insani bir durum" ifadelerini kullandı.

Cem Küçük'ten Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için tahliye çıkışı

"İNSANİ DURUŞU ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM"

Cem Küçük köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:
"İBB’de yargılanan isimlerden biri eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık. Adli Tıp Kurumuna göre Çalık'ın 1999'da akut miyeloid lösemi (AML) M4 tanısı aldığı ve hastalığının 26 yıldır remisyonda olduğu, aktif hastalığının bulunmadığı kaydedildi. Murat Çalık’ın belli ki bazı rahatsızlıkları var. Dışarıda hastanede tedavi olabilir. Bu konularda insani duruşu elden bırakmamak lazım. Ben hem Sayın Yılmaz Tunç hem de İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in insani duruşlarını biliyorum. Sağlık kurumları Çalık’ın hastanede tedavi olabileceği konusunda görüş bildirmesi durumunda iki değerli isim de gerekenleri yapacaktır.

Cem Küçük'ten Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için tahliye çıkışı

"TAHLİYE EDİLMELERİ DAVALARA ZARAR VERMEZ"

Ayşe Barım’ın durumu Murat Çalık’a göre daha ciddi. Barım da hastanede tedavi görebilir. Bu beraat anlamına gelmiyor. Siyasi görüşümüzün zıt olduğu kişilere düşmanlık beslememize gerek yok. Zaten beslemiyoruz. Yargılanmak başka hastalık durumunda tavır almak başka. Her iki ismin tedavisi yapılsın. Tahliye edilmeleri davalara zarar vermez. Kimseye de torpil yapılmıyor. Tamamen insani bir durum"

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ETİKETLER
#tahliye
#cem küçük
#Mehmet Murat Çalık
#Ayşe Barım
#Cezaevi Sağlığı
#Insani Duruş
#Gündem
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