Cem Küçük'ten Berkay Gezgin için çarpıcı iddia: '1 milyon TL aktarıldı!'

TGRT Haber ekranlarında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Cem Küçük, CHP PM Üyesi seçilen Berkay Gezgin’in hesabına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon TL aktarıldığını öne sürdü. Küçük, “Bu nasıl genç? Terör örgütü sloganı atıyor” diyerek hem CHP’yi hem de İmamoğlu’nu hedef aldı.

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Küçük, İBB protestolarına katıldığı gerekçesiyle tutuklanıp daha sonra CHP PM üyeliğine seçilen Gezgin’in hesabına, İBB tarafından 1 milyon TL aktarıldığını öne sürdü. Küçük iddiaların MASAK raporunda da yer aldığını öne sürdü.

"CHP OLUNCA NEDEN KONUŞAMIYORUZ?"

Küçük, “CHP olunca neden konuşamıyoruz? İmamoğlu ile ilgili iddialar gündeme gelince sessizlik oluyor. Bu kişi terör örgütü sloganı atıyor, bu nasıl genç?” ifadelerini kullanarak CHP’yi ve İBB’yi sert sözlerle eleştirdi.

BERKAY GEZGİN AÇIKLAMA YAPTI

Barış Yarkadaş iddiayla ilgili Berkay Gezgin'in açıklamasını paylaştı. Gezgin'in "Ben geçen sene harçlığımı çıkarmak için otelde resepsiyonist olarak çalıştım." dediğini aktardı.