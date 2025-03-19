Cem Küçük'ten 'kayyum' açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı. Konu ile ilgili konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. "İBB'ye kayyum atanabilir" diyen Küçük, "Sıra sana geliyor" diyerek o ismi işaret etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 84 kişi gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürerken Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KAYYUM ATANABİLİR"

Gazeteci Cem Küçük, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı için İBB'ye doğrudan kayyum atanmasının beklendiğine dair bir bilgi geldi bana" ifadelerini kullandı.

O İSMİ İŞARET ETTİ: SIRA SANA GELİYOR

Küçük sosyal medya hesabından "Sıra sana geliyor provokatör Nasuh" diyerek Nasuh Bektaş'ı işaret etti.