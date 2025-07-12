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 | Yusuf Özgür Bülbül

Cem Küçük’ten 'silah bırakma' kararı sonrası askerlik açıklaması: 1-2 aya düşebilir!

Gazeteci Cem Küçük, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Türkiye'nin savunma politikasında yaşanacak değişimleri değerlendirdi. Küçük, bu sürecin profesyonel orduya geçişi hızlandıracağını ve zorunlu askerliğin süresini önemli ölçüde kısaltabileceğini öne sürdü. İşte detaylar…

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KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 22:36
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 23:11

Terör örgütü 'nın sembolik bir törenle kararı almasının 'de ve dünya basınında yankıları sürerken, konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme Türkiye gazetesi yazarı 'ten geldi. Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın programına katılan Küçük, "terörsüz Türkiye" yolunda atılan bu adımın yalnızca güvenlik boyutunda kalmayıp, ülkenin ve sosyal yapısında da köklü değişikliklere yol açabileceğini ifade etti.

"SAVUNMA KONSEPTİ DEĞİŞİR, ASKERLİK KISALIR"

Cem Küçük, PKK'nın tamamen silah bırakması senaryosunda, Türkiye'nin savunma harcamalarında ciddi bir dönüşüm yaşanabileceğini belirtti. Terörle mücadeleye ayrılan devasa bütçenin, AR-GE ve yerli savunma sanayiinin geliştirilmesi gibi alanlara aktarılmasının önünün açılacağını söyledi.

Cem Küçük’ten 'silah bırakma' kararı sonrası askerlik açıklaması: 1-2 aya düşebilir!

“1-2 AYA DÜŞEBİLİR”

Bu durumun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel orduya geçiş sürecini büyük ölçüde hızlandıracağını vurgulayan Küçük, en çarpıcı öngörüsünü zorunlu süresiyle ilgili paylaştı. Küçük, bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak, halen 6 ay olan zorunlu askerlik hizmetinin 1-2 aya kadar inebileceğini dile getirdi.

Cem Küçük’ten 'silah bırakma' kararı sonrası askerlik açıklaması: 1-2 aya düşebilir!

“İMAMOĞLU’NU YENER”

Canlı yayında gündeme dair diğer soruları da yanıtlayan Cem Küçük, olası bir seçim senaryosuna ilişkin de görüşlerini aktardı. Sokağın nabzını iyi ölçtüğünü belirten Küçük, bugün bir seçim olması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, olası rakibi Ekrem İmamoğlu karşısında seçimi kazanacağını ifade etti. Küçük, 2023 seçimleri öncesinde muhalefetin kendi analizlerine şüpheyle yaklaştığını ancak sonuçların kendisini doğruladığını da sözlerine ekledi.

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ETİKETLER
#türkiye
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#cem küçük
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#Yerli Savunma Sanayii
#Gündem
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