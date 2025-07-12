Cem Küçük’ten 'silah bırakma' kararı sonrası askerlik açıklaması: 1-2 aya düşebilir!

Terör örgütü PKK'nın sembolik bir törenle silah bırakma kararı almasının Türkiye'de ve dünya basınında yankıları sürerken, konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten geldi. Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın programına katılan Küçük, "terörsüz Türkiye" yolunda atılan bu adımın yalnızca güvenlik boyutunda kalmayıp, ülkenin savunma ve sosyal yapısında da köklü değişikliklere yol açabileceğini ifade etti.

"SAVUNMA KONSEPTİ DEĞİŞİR, ASKERLİK KISALIR"

Cem Küçük, PKK'nın tamamen silah bırakması senaryosunda, Türkiye'nin savunma harcamalarında ciddi bir dönüşüm yaşanabileceğini belirtti. Terörle mücadeleye ayrılan devasa bütçenin, AR-GE ve yerli savunma sanayiinin geliştirilmesi gibi alanlara aktarılmasının önünün açılacağını söyledi.

“1-2 AYA DÜŞEBİLİR”

Bu durumun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel orduya geçiş sürecini büyük ölçüde hızlandıracağını vurgulayan Küçük, en çarpıcı öngörüsünü zorunlu askerlik süresiyle ilgili paylaştı. Küçük, bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak, halen 6 ay olan zorunlu askerlik hizmetinin 1-2 aya kadar inebileceğini dile getirdi.

“İMAMOĞLU’NU YENER”

Canlı yayında gündeme dair diğer soruları da yanıtlayan Cem Küçük, olası bir seçim senaryosuna ilişkin de görüşlerini aktardı. Sokağın nabzını iyi ölçtüğünü belirten Küçük, bugün bir seçim olması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, olası rakibi Ekrem İmamoğlu karşısında seçimi kazanacağını ifade etti. Küçük, 2023 seçimleri öncesinde muhalefetin kendi analizlerine şüpheyle yaklaştığını ancak sonuçların kendisini doğruladığını da sözlerine ekledi.