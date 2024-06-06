Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dehşet! İnsanların üzerine devrildi, yaralılar var

06 Haziran 2024 22:51 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 23:10

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İlk gelen bilgilere göre salonda yapılan Elev Okullarının mezuniyet programı sırasında, sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Yaralılar arasında öğrenci velileri de var.