Cemal Reşit Rey'deki facianın görüntüsü ortaya çıktı! Dev ekranın düştüğü an kamerada!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 09:52 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 10:00
Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda önceki akşam düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekran devrilmişti. Büyük faciadan dönülen olayda 6 kişi yaralanmıştı. O anların görüntüleri ortaya çıktı!
Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulu'nun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.
DEV EKRANIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı