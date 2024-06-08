Cemal Reşit Rey'deki facianın görüntüsü ortaya çıktı! Dev ekranın düştüğü an kamerada!

08 Haziran 2024 09:52 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 10:00

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulu'nun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

DEV EKRANIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.