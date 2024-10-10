Cenaze namazı kılınan adamın yaşadığının fark edildiği anlar kamerada

10 Ekim 2024 17:42 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:56

İstanbul'un Fatih ilçesinde öldü sanılarak cenaze namazı kılınan Halit Bayşu'nun yaşadığının anlaşıldığı görüntüler ortaya çıktı. Camide yaşanan hareketli anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul​ Fatih​'te gırtlak kanseri tedavisi gören 84 yaşındaki Halit Bayşu'nun öldüğü belirlenerek rapor verildi. Yakınlarına teslim edilen cenaze​, defnedilmek üzere camiye getirildi. Camide cenaze namaz kılındığı sırada tabuttan nefes sesleri duyuldu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada orada bulunanlar tabuttan seslerin geldiğini duyunca şok oldu. Musalla taşına koşan yaşlı adamın yakınları, tabutun kapağını açtı. Yaşlı adam tabuttan çıkarılarak sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla ambulansa götürüldü. O anlar ise kameraya yansıdı.