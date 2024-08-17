Cenaze yolunda korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ağustos 2024 07:08 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 07:33
Kayseri'de cenazeye giden otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Korkunç kaza, Kayseri-Malatya Karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Erzurum'dan Konya'ya cenazeye giden S.D. idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç bir anda taklalar atarak savruldu.
FECİ KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada otomobil içerisindeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede T.A., Z.B., F.B. ve H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar S.D. ile Z.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı