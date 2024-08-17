Cenaze yolunda korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

17 Ağustos 2024 07:08 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 07:33

Dört gün arayla otomobile ikinci kez benzin döküp yakmaya çalışanlar kameraya yakalandı

Dört gün arayla otomobile ikinci kez benzin döküp yakmaya çalışanlar kameraya yakalandı

Meteoroloji hava durumu raporunda pazartesi sonrası için uyardı: Yangın bölgesi için kötü haber

Meteoroloji hava durumu raporunda pazartesi sonrası için uyardı: Yangın bölgesi için kötü haber

Korkunç kaza, Kayseri-Malatya Karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Erzurum'dan Konya'ya cenazeye giden S.D. idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç bir anda taklalar atarak savruldu.

FECİ KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada otomobil içerisindeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede T.A., Z.B., F.B. ve H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar S.D. ile Z.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.