Cenazeye giden aile kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı

28 Nisan 2024 13:47 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 13:53

Cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil yolda takla attı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralıların olduğu bildirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Adana-Konya karayolu üzeri Bulgurluk mevkiinde meydana geldi. Denizli’den Mersin’de yaşayan yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan Medeni A. idaresindeki 20 BKD 02 plakalı otomobil, Konya’nın Ereğli ilçesinde ön lastiğinin patlaması sonucu savrulmaya başladı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp defalarca takla atan otomobil, yol kenarındaki bahçeye devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüsü Medeni A.'nın yanı sıra yolculardan Veli A. ve Refik A. ile B.Ö. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Defalarca takla atması sonucu metal yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla takla attığı bahçeden çıkartıldı.

Ağır yaralanan Refik A., Konya’da yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı Veli A.’nın boyun, omuz, bel ve göğüs kemiklerinde kırıklar bulunduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.