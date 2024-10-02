Cep telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! 48 bin TL'si buhar oldu

02 Ekim 2024 11:01 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:08

Dolandırıcılardan bu kez kurtulamadı... Daha önce de dolandırıcılara inanıp 18 bin TL'sini kaptırmaktan son anda kurtulan 46 yaşındaki Erdinç Sevinç, bu kez tuzağa düştü. Kendisini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcı ile telefonda konuşurken gelen mesajla 48 bin TL'sini kaptırdığını öğrenen adam büyük şok yaşadı. İşte olayın detayları...

Dolandırıcılar​ her geçen gün yeni bir vatandaşı tuzağa düşürüyor. Bu kez dolandırıcıların hedefinde Bursa​'da yaşayan Erdinç Sevinç isimli vatandaş vardı. Daha önce de dolandırılmaktan son anda kurtulan adam bu kez 48 bin TL'sini kaptırdı.

GELEN MESAJLA BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Kendisini bankada görevli olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından aranan Sevinç, görüşme sırasında inanıp tüm kişisel bilgilerini verdi. Bunun üzerine telefonla konuştuğu sırada bir mesaj geldi ve hesabından 48 bin liranın havale edildiğini gördü. Hayatının şokunu yaşayan Erdinç Sevinç hemen savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DAHA ÖNCE DE DOLANDIRILMAKTANK SON ANDA KURTULMUŞTU

Daha önce de başına benzer bir olayın geldiğini ve 18 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtardığını belirten Sevinç "Dolandırıcıyı alışveriş yaparken fark ettik. Ödemeye onay vermedik. Bu sayede 18 bin lira paramı kurtardım. Ama bu son yaşadığım olayda yapabileceğim bir şey yoktu. Mesaj yoluyla paramı çektiler. Bu kez paramı kurtaramadım” ifadelerini kullandı.

TELEFONLA KONUŞURKEN MESAJ GELDİ

Mesajı okumasıyla birlikte hayatının şokunu yaşadığını belirten Erdinç Sevinç, "Kendisini bankacı​ olarak tanıtan biri tarafından arandım. Sigortalı olduğuma dair bilgilendirme maksatlı aradıklarını söylediler. Telefonla konuştuğum esnada bir mesaj geldi. Telefonla konuştuğum için bakamadım. Görüşmeyi bitirdikten sonra mesajda hesabımdan 48 bin liranın çekildiğini öğrendim. Mesajı gördükten sonra hemen avukatıma gidip başıma gelen olayı anlattım. Sonrasında birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık tarafından banka hesabıma bloke konuldu. Bloke nedeniyle şu an maaşımı çekemiyorum. Ciddi bir mağduriyet yaşıyorum. Borçlarım var, bankalar beni arıyor ama ben istesem de ödeme yapamıyorum" dedi.

DİKKAT! SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR

Son zamanlarda sık görülen telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı insanların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Sevinç, "İnsanların çok çabuk kandığına inanıyorum, buna ben de dahilim. Dikkat etmeliyiz, telefonla dolandırıcılık olayları büyük ölçüde arttı. Herkesin bu tarz konularda duyarlı olmasını istiyorum. Hatta geçtiğimiz hafta kardeşim telefonuna gelen linke tıkladığı için 5 bin lira dolandırıldı. Her gelen mesaja onay vermeden önce 2 kez düşünülmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.