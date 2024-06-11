Cesedi halıya ve zincire sarılmış halde bulunmuştu! Vahşetin detayları kan dondurdu

11 Haziran 2024 12:55 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:05

Büyükçekmece Mimar Sinan'da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin O.Ö., Fırat B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

CİNAYET BÖYLE AYDINLATILDI

O.Ö, Fırat B. isimli şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri her detayı incelemiş, genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından Fırat B. isimli şahsa ulaşılmıştı.

AĞIRLIK BAĞLAYIP DENİZE ATTILAR

Cinayetin Beylikdüzü'nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

CESEDİN BATIP BATMADIĞINI KONTROL ETMİŞ

Şüphelilerden birinin denize attıkları genç kızın batıp batmadığı kontrol etmek için bir gün sonra olay yerine geldiği öğrenildi. Öte yandan katil zanlılarından biri olan Yavuz G.'nin aranmasına devam ediliyor.

İDDİALARI YALANLADI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat G. basın mensuplarının "neden yardım ettiniz" sorusu üzerine katili tanımadığını öne sürerek, "Ben yapmadım. Katil tarafından silahla tehdit edildim" dedi.