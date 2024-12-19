Cesedi yakılmış halde bulunan Afgan işçinin ölümüyle ilgili korkunç detaylar! 'Kömürleşme derecesinde yanık halde bulundu'

19 Aralık 2024 12:56 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 13:04

Zonguldak'ta 50 yaşındaki Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin yanmış halde bulunduğu olayda korkunç detaylar ortaya çıktı. Nourtani'nin ölümüne ilişkin davada, yeniden istenen Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda; göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık olduğu; iç organlarda ve kemiklerde kayıplar olduğu belirtildi. İşte korkunç olayla ilgili detaylar...

Zonguldak​'ta geçtiğimiz yıl meydana gelen korkunç olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yanmış cesedi bulunan, kaçak ocakta çalışan Afganistan​ uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin davada, yeniden istenen Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı. 20 sayfalık raporda, yakılma olayının ölümden sonra meydana geldiği belirtildi.

Nourtani'nin ölümüyle ilgili Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, özel bir üniversiteden alınan bilimsel mütalaadaki iddiaların incelenmesi ve olayın detaylarının netleştirilmesi amacıyla yeniden rapor alınmasına karar verdi. Bu doğrultuda Adli Tıp Kurulunca adli ve tıbbi belgeler yeniden değerlendirildi.

Değerlendirmelerde otopside alınan doku örneklerinde Nourtani'nin zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı tespit edildi. Radyolojik görüntülemeler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde ise göz çevresini koruyan orbita lateral duvarda kırık tespit edilirken diğer kemik dokularda kırık bulunmadığı belirtildi. Bacaktaki hasarlı görünümün ise yanığa bağlı olduğu belirlendi.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Yirmi sayfalık raporda Nourtani'nin kömür madeninde çalıştığı ortamda fenalaştığı ve ertesi gün yol kenarında yanmış halde bulunduğu hatırlatıldı. Otopside göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık olduğu; iç organlarda ve kemiklerde kayıplar olduğu belirtildi. Nourtani'nin kesin ölüm nedeni ve mekanizmasının belirlenemediği ancak ölüm sonrası yakılmış olduğu ve ölüm zamanının 9 Kasım 2023 tarihi ile uyumlu olduğu tespit edildi.