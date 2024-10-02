Cesedin yanında deniz keyfi şoke etti! 20 yaşındaki gencin cansız bedeni kıyaya vurdu

02 Ekim 2024 11:44 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:44

Alanya'da denize giren 20 yaşındaki gencin cansız bedeni kıyıya vurdu. Gencin cansız bedeni sahilde durduğu sırada sahildeki vatandaşları aldırış etmeden güneşlenmesi ve denize girmesi şoke etti.

Antalya'nın Alanya​ ilçesinde bu sabah saatlerinde deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde bir kişinin cansız bedenini gördü. Büyük bir şok yaşayan vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi.

Sahilde ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen kişinin 20 yaşındaki Tuncay Kaplan olduğu tespit edildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Kaplan'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KEYİFLERİNE ARA VERMEDİLER

Sahile gelenlerin Kaplan'ın cesedinin yanı başında yürüyüş yapması, köpek gezdirmesi, güneşlenmesi ve denize girme ise dikkat çekti. Birçok kişi ise ekiplerin uyarısıyla olay yerinden uzaklaştı.