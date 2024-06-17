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Çeşme plajlarında hayrete düşüren görüntüler! Deniz bile kalabalık... Nüfus 1 milyona yaklaştı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 14:16
Çeşme plajlarında hayrete düşüren görüntüler! Deniz bile kalabalık... Nüfus 1 milyona yaklaştı

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar İzmir'in Çeşme ilçesine akın etti. Sahilde adım atacak yer kalmazken, ilçe nüfusu 1 milyona yaklaştı.

9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle beraber yüzbinlerce kişi, soluğu yine İzmir Çeşme'de aldı. İlçenin nüfusu bayramın ikinci günü itibariyle 1 milyona dayanırken, otellerde doluluk oranı ise yüzde 90'ı aştı.

Çeşme plajlarında hayrete düşüren görüntüler! Deniz bile kalabalık... Nüfus 1 milyona yaklaştı - 1. Resim 

Türkiye'nin farklı illerinden İzmir Çeşme'ye gelen vatandaşlar, Alaçatı gişelerinde de metrelerce yoğunluk oluşturdu. İlçede hem polis hem de jandarma, ek tedbirlerle tatilcilerin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için önlem aldı.

Çeşme plajlarında hayrete düşüren görüntüler! Deniz bile kalabalık... Nüfus 1 milyona yaklaştı - 2. Resim

PLAJA AKIN ETTİLER 

Öte yandan dünyaca ünlü Ilıca Plajı, tatilcilerin akınına uğradı. Plajda, iğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalık oluşurken, vatandaşlar bunaltıcı sıcakta kendini serin sulara bırakarak denizin ve tatilin keyfini çıkardı. Dolup taşan plajdaki yoğunluk ise havadan görüntülendi.Çeşme plajlarında hayrete düşüren görüntüler! Deniz bile kalabalık... Nüfus 1 milyona yaklaştı - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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