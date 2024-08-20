Çete operasyonunun detayları ortaya çıktı! Sadettin Pasha'nın lüks malikanesi dikkat çekti

20 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:15

Bakan Yerlikaya duyurdu: Silah kaçakçılarına büyük operasyon: 2 bin 269 silah ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Silah kaçakçılarına büyük operasyon: 2 bin 269 silah ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! Elebaşılığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı çete çökertildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! Elebaşılığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın elebaşılığını Saadettin Pasha'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Kuyu-18 operasyonları yapıldığını duyurmuştu. Operasyonlar kapsamında yakalanan 14 kişiden 7'si tutuklandı diğer 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ÇETE LİDERİNİN LÜKS MALİKANESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bursa emniyeti tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuna yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



6 aydır sürdürülen fiziki ve teknik takip sonucu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyona, Bursa ve İstanbul'da 15 şüpheliye ait 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Baskınlarda çete lideri Saadettin Pasha'nın lüks malikanesi dikkat çekti. Operasyonlarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 275 adet tabanca fişeği, 25 adet kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.