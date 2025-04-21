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 | Onur Kaya

Çeteden 'jigolo' tuzağı! Vatandaşları dolandırıp paraları PKK'ya gönderdiler

Nevşehir'de vatandaşları jigolo sitesine üye oldukları ve vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle onlarca kişiyi dolandıran çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin paraları da PKK terör örgütüne aktardığı tespit edildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 10:21

Nevşehir'de yaşayan bir vatandaşı arayarak 'jigolo' tuzağıyla dolandıran çete çökertildi. Onlarca kişiyi dolandırıp milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin paraları ise terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edildi.

'JİGOLO SİTESİNE ÜYE OLDUNUZ' TUZAĞI

Nevşehir’de ikamet eden A.K.’yi arayan çete üyeleri, "Jigolo internet sitesine üye oldunuz. Bu nedenle üyelik sözleşmesinden doğan vergi borcunuz bulunmakta. Hakkınızda icra takibi başladı. Dosya şu anda arabulucuda. Ödemek isterseniz arabulucu avukatlarımız sizinle iletişime geçsin" diyerek güven vermeye çalıştı. A.K.'yi yeniden arayan çete üyeleri, kendilerini arabulucu avukat olarak tanıttı.

Çeteden 'jigolo' tuzağı! Vatandaşları dolandırıp paraları PKK'ya gönderdiler

540 BİN TL HAVALE ETTİ

Arabulucu avukat olduğunu öne süren şahıs, toplam dosya borcunun 540 bin TL olduğunu, bu bedeli ödemesi halinde dosyanın kapanacağını söylemesi üzerine, şahıs 540 bin TL'yi istenilen banka hesabına gönderdi.

Dolandırıldığını fark eden A.K.’nin şikayeti üzerine ekipler savcılık harekete geçti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılının talimatı ile çalışma başlatan polis ekipleri, kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan çetenin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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PARALARI PKK'YA AKTARMIŞLAR!

Yapılan çalışmalarda 12 ilde yaklaşık 56 kişiyi aynı yöntemle dolandıran çetenin yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı ve elde edilen paranın da PKK terör örgütüne aktarıldığı belirlendi.

Çeteden 'jigolo' tuzağı! Vatandaşları dolandırıp paraları PKK'ya gönderdiler

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çete liderliğini PKK Terör örgütü üyeliğinden arama kararı olan M.D.’nin yaptığı 19 kişilik çeteye yönelik Eskişehir ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Operasyonlarda PKK terör örgütü üyeliğinden arama kararı bulunan M.D.’nin Fransa’da ikamet ettiği belirlenirken 19 kişiden 15’i gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 15 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Firari olan 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ETİKETLER
#pkk
#dolandırıcılık
#nevşehir
#bölücü terör örgütü
#terör örgütü
#terörizm
#Jigolo Tuzağı
#Gündem
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