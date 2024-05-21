Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan, İbrahim Reisi'nin cenazesine katılacak

21 May 2024 13:17 - Güncelleme : 21 May 2024 13:28

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için yarın İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlenecek.

CEVDET YILMAZ VE HAKAN FİDAN KATILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.