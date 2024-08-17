Çeyrek asır geçti acılar hala taze! 17 Ağustos Marmara depreminde hayatını kaybedenler unutulmadı

17 Ağustos 2024 11:37 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 11:46

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan uyarı! Uzmanlar Avcılar'a dikkat çekti! "Kendiliğinden yıkılacak 400 bina var"

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan uyarı! Uzmanlar Avcılar'a dikkat çekti! "Kendiliğinden yıkılacak 400 bina var"

17 Ağustos 1999 yılında saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen Marmara Depremi Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma sebep oldu.

Depremde toplam 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremde yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldı.

285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edilirken 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi etkilendi.

İstanbul'da depremden en çok zarar gören yer Avcılar oldu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı.

1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi.

DEVLET YARALARI SARDI

Bakanlıklar ile TOKİ ve diğer kurumların işbirliğinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla depremin yaraları büyük oranda sarıldı.

TOKİ, belediye ve özel sektör tarafından yıkımın yaşandığı kentlerde, deprem yönetmeliğine uygun binlerce yeni konut inşa edildi.

Başta okullar ve hastaneler gibi kamu binaları olmak üzere hafif hasarlı binalar depreme karşı güçlendirildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Binlerce insanın yaşamını yitirdiği, ev ve iş yerinin yıkıldığı Kocaeli'de, depremin ardından facianın acı izleri ortadan kaldırıldı.



En ağır yıkımın yaşandığı şehirde deprem yönetmeliğine uygun binlerce konut inşa edildi.

Şehirde, kentsel dönüşümde öncelikli bölgelerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin olası bir afette Marmara Bölgesi'ne hizmet vermesi amacıyla hazırlanan Afet Mutfağı projesinde inşa çalışmaları sürüyor.

Tesiste, 36 bin kişiye 3 öğün yemek ile 100 bin kişilik çorba, günlük 30 bin ekmek üretme kapasitesi olan fırında ise ihtiyaç halinde halk ekmek de üretilebilecek.



Geçen yıl nisan ayında hizmete açılan 368 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Kocaeli Şehir Hastanesi, depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip inşa edildi.



Yeni sağlık ocakları ve devlet hastanesiyle afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli devam etmesi planlanan Gölcük ilçesinde de 272 yatak, 9 ameliyathane, 62 polikliniğin yer aldığı Gölcük Yeni Devlet Hastanesinin inşaatında 280 sismik izolatör kullanıldı.

SESSİZ YÜRÜYÜŞLE 03.02'DE ANDILAR

Yalova'da felaketin 25. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği kentteki anma programı sessiz yürüyüşle başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda sona erdi. Anma programı Deprem Anıtı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti.

Anıt içinde yer alan deprem fotoğraflarının sergilendiği 03.02 ve 45 saniye salonlarında yaşanan çatlak nedeniyle tedbir amaçlı ziyarete kapatıldı.

Bunun yerine vatandaşlar anıtın çevresinde açılan fotoğraf sergisini gezdi.