Cezaevi hükümlüsünden iki polise yumruklu saldırı! O anlar kamerada

27 Ağustos 2024 01:27 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 01:40

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Yine aynı marka yine aynı manzara! Karşı şeride fırladı, ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'nde polis ile cezaevi hükümlüsü arasında olay meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, caddedeki vatandaşları rahatsız eden Y.O. isimli şahıs, olay yerine gelen Motosikletli Yunus Timlerine önce küfür ve hakaretler savurdu, ardından da yumrukla saldırdı.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

GBT kontrolüne engel olmak için direnen şüpheli, iki polis memurunu yaraladıktan sonra olay yerinden kaçma girişiminde bulundu. Biber gazıyla kısa sürede etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınarak ekip aracıyla emniyete götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar da o anları hem izledi hem de olayın yaşandığı anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yapılan incelemede, şahsın 4 ayrı suçtan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Hükümlü şahsın saldırısına maruz kalan K.B. isimli polisin parmağı kırılırken, R.U. isimli polis ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki polis memuru da darp raporu alarak hükümlü şahıs hakkında şikayetçi oldu. Cezaevi hükümlüsü Y.O.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.