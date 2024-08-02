Cezaevinde mahkumlar birbirine girdi: 5 yaralı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ağustos 2024 15:10 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:16
Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan T tipi kapalı cezaevinde mahkumlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ortalık bir anda karıştı. Kavgada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan T tipi kapalı cezaevinde meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı.
ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
Mahkumlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Çıkan kavgada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
İhbar üzerine cezaevine sağlık ekipleri sevk edilirken, infaz koruma memurları ve jandarma, olaya müdahale etti.
Yaralılar, Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman'daki hastanelere sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı