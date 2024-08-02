Cezaevinde mahkumlar birbirine girdi: 5 yaralı

02 Ağustos 2024 15:10 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:16

Elektronik sigara patladı, dehşeti yaşadı! Yüzü ve vücudu yandı

Elektronik sigara patladı, dehşeti yaşadı! Yüzü ve vücudu yandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan T tipi kapalı cezaevinde meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Mahkumlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Çıkan kavgada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine cezaevine sağlık ekipleri sevk edilirken, infaz koruma memurları ve jandarma, olaya müdahale etti.

Yaralılar, Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman'daki hastanelere sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.