Cezaevinde zehirlenme paniği! Mahkum ve gardiyanlar hastanelik oldu

31 May 2024 01:03 - Güncelleme : 31 May 2024 01:04

Manisa OSB’de gıda zehirlenmesi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Manisa OSB’de gıda zehirlenmesi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Edirne Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’nda zehirlenme paniği yaşandı. İddiaya göre, yedikleri yemekten zehirlenen yaklaşık 108 mahkum ve gardiyan hastanelere kaldırıldı.

Akşam yemeğinde kuru fasulye, pilav ve cacık yemeği tüketen tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi.

İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılan yaklaşık 108 tutuklu ve hükümlü ile gardiyanlara acil servislerde serum tedavisi uygulandı.

TEDAVİ OLAN MAHKUMLAR CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Tutuklu ve hükümlülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavileri tamamlanan mahkumlar yeniden cezaevine götürüldü.