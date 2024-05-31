Cezaevinde zehirlenme paniği! Mahkum ve gardiyanlar hastanelik oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 01:03 - Güncelleme : 31 May 2024 01:04
Edirne’de açık cezaevinde aralarında gardiyanların da olduğu yaklaşık 108 tutuklu ve hükümlü yediği yemekten zehirlendi. Hastaneye kaldırılan tutuklu ve hükümlülerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Edirne Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’nda zehirlenme paniği yaşandı. İddiaya göre, yedikleri yemekten zehirlenen yaklaşık 108 mahkum ve gardiyan hastanelere kaldırıldı.
Akşam yemeğinde kuru fasulye, pilav ve cacık yemeği tüketen tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi.
İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılan yaklaşık 108 tutuklu ve hükümlü ile gardiyanlara acil servislerde serum tedavisi uygulandı.
TEDAVİ OLAN MAHKUMLAR CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Tutuklu ve hükümlülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavileri tamamlanan mahkumlar yeniden cezaevine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı