Cezaevine ziyarete gitti içerde kaldı

19 Haziran 2024 11:51 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 11:56



S.k isimli şüpheli, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan bir yakınını ziyarete gitti.

1 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ

Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda “ Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.