Cezaevine ziyarete gitti içerde kaldı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 11:51 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 11:56
Aydın Söke'de trajikomik bir olay yaşandı. Cezaevinde tutuklu bir yakınını ziyarete gelen şahsın araması olduğu ortaya çıktı. . Hükümlü, Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
S.k isimli şüpheli, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan bir yakınını ziyarete gitti.
1 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ
Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda “ Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı