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Cezaevine ziyarete gitti içerde kaldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 11:51 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 11:56
Cezaevine ziyarete gitti içerde kaldı

Aydın Söke'de trajikomik bir olay yaşandı. Cezaevinde tutuklu bir yakınını ziyarete gelen şahsın araması olduğu ortaya çıktı. . Hükümlü, Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


S.k isimli şüpheli, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan bir yakınını ziyarete gitti.

 1 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ 

Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda “ Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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