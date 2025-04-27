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 | Banu İriç

Cezası artık dudak uçuklatacak! TBMM'nin gündemine geliyor

Hayati anlarda görev başındaki ekipleri oyalayanlara ceza yağacak. Meclis gündemine gelen yeni düzenlemeyle, gereksiz yere yapılan bildirimler ve asılsız ihbarlar için para cezaları katlanarak artacak. Teklif, sahadaki müdahaleyi sekteye uğratan kötü niyetli girişimlere ağır yaptırımlar getiriyor. İşte istenen ceza miktarı...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 18:51

TBMM Genel Kurulu, haftaya yoğun bir gündemle başlıyor. 29 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul çalışmalarında, 112 Acil Çağrı Merkezleri'ni gereksiz yere meşgul edenlere verilen para cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi masaya yatırılacak.

Cezası artık dudak uçuklatacak! TBMM'nin gündemine geliyor

250 LİRALIK CEZA, 15 BİN LİRAYA KADAR ÇIKACAK

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklif kapsamında, 112’yi meşgul etmek için arayan, görevlilerle konuşarak hattı oyalayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere kesilen 250 liralık idari para cezası 1500 liraya çıkarılacak. Ayrıca, ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekipler tarafından tutanakla belirlenmesi durumunda 15 bin lira ceza uygulanacak.

Teklifte yalnızca acil çağrılarla ilgili değil, kamu yönetiminin çeşitli alanlarına ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gelirleri özel gelir olarak kaydedilecek ve aynı bakanlık bütçesi içinde kullanılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) uzman ve uzman yardımcılarının atanma süreçleri ise Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesine göre belirlenecek.

Cezası artık dudak uçuklatacak! TBMM'nin gündemine geliyor

Üst kademe kamu yöneticiliği için aranan hizmet süresi şartlarında da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, 4 yıllık yükseköğrenim sonrası kamu kurumlarında, uluslararası kuruluşlarda, özel sektörde veya serbest çalışanlar için fiilen çalışılan tüm süreler hizmet hesabında dikkate alınacak.

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KOMİSYONLARDA DA YOĞUN MESAİ

Meclis gündeminde bu hafta komisyon çalışmaları da dikkat çekiyor. KİT Komisyonu, Eti Maden, Etimine A.Ş, TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş, İller Bankası, TOKİ ve Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş'nin 2021-2022 bilanço ve hesaplarını inceleyecek.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon ise Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) tavsiye kararlarının uygulanma oranını artırmaya yönelik görüşmeler yapacak.

Dışişleri Komisyonu’nun gündeminde ise uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 6 teklif bulunuyor. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı yetkililerinden sunumlar dinleyecek. Ayrıca Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin kurulan araştırma komisyonunda, yangında yaşamını yitirenlerin yakınları dinlenecek.

Öte yandan, Meclis'te grubu bulunan partilerin haftalık grup toplantıları da salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşacak.

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