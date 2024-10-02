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ChatGPT’nin 'kötü İngilizce konuşan Türk' taklidi şoke etti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
02 Ekim 2024 11:14 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:15

ChatGPT’ni yine herkesi şaşırttı. "İngilizcesi zayıf bir Türk'ü taklit et" komutunu alan yapay zekanın yaptıkları ağızları açık bıraktı.

Yapay zekanın geldiği son nokta hayrete düşürdü. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz ağzını taklit​ eden ChatGPT​, bu kez de İngilizcesi zayıf bir Türk'ü taklit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu. Kullanıcılar o paylaşıma yorum yağdırdı. 

CHATGPT'NİN TAKLİDİ GÜNDEM OLDU 

Sosyal medyada İngilizce​ eğitimler veren Hüseyin Demirtaş isimli kullanıcının son paylaşımı olay oldu. "Nereye gidiyor bu teknoloji?" dedirten paylaşımda Demirtaş, yapay zeka​ programı ChatGPT'ye "İngilizcesi zayıf bir Türk'ü taklit et" komutunu verdi. 

Yapay zekanın yaptığı kusursuz taklit sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar o paylaşıma adeta yorum yağdırdı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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Aylin 2 Ekim 2024 11:52

Bu yapay zekalar artık neyin nesi oluyor yahu Böyle gelişmeler biraz ürkütücü de

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