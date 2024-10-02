ChatGPT’nin 'kötü İngilizce konuşan Türk' taklidi şoke etti
ChatGPT’ni yine herkesi şaşırttı. "İngilizcesi zayıf bir Türk'ü taklit et" komutunu alan yapay zekanın yaptıkları ağızları açık bıraktı.
Yapay zekanın geldiği son nokta hayrete düşürdü. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz ağzını taklit eden ChatGPT, bu kez de İngilizcesi zayıf bir Türk'ü taklit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu. Kullanıcılar o paylaşıma yorum yağdırdı.
CHATGPT'NİN TAKLİDİ GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada İngilizce eğitimler veren Hüseyin Demirtaş isimli kullanıcının son paylaşımı olay oldu. "Nereye gidiyor bu teknoloji?" dedirten paylaşımda Demirtaş, yapay zeka programı ChatGPT'ye "İngilizcesi zayıf bir Türk'ü taklit et" komutunu verdi.
Yapay zekanın yaptığı kusursuz taklit sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar o paylaşıma adeta yorum yağdırdı.
Bu yapay zekalar artık neyin nesi oluyor yahu Böyle gelişmeler biraz ürkütücü de