CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol kimdir, neden gözaltına alındı? Ümit Erkol’un hayatı...

İzmir merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol hakkında yakalanma kararı verdili. Görevi kötüye kullanma, denetim görevini ihmal etme ve zimmet suçlamaların yer aldığı soruşturmada Ümit Erkol gözaltına alındı. Yetkililer soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü vurgulayarak, yeni gelişmelere göre dosyanın büyüyebileceğini ifade ediyor. Ümit Erkol, Anadalı bir ailenin çocuğu olarak Afyonkarahisar’da dünyaya gelirken özellikle tıp dünyası tarafından yakından tanınıyor. Peki CHP Ankara İl Başkanı neden gözaltına alındı? İşte, Ümit Erkol’un hayatı…

CHP ANKARA İL BAŞKANI ÜMİT ERKOL KİMDİR?

Adanalı bir ailenin çocuğu olarak Afyonkarahisar’da doğan Ümit Erkol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup doktorluğa başladıktan sonra aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı.

Sağlık Kuurmları Yönetimi Bilim Uzmanı oalrak görev yapmaya başlayan Erkol, İHD Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucu Üyeliği, Ankara Tedavi Merkezi Sorumluluğu, 5 şehir projesi sorumluluğu, TİHV Tedavi Raporu yayın koordinatörü olarak görev yaptı.

2010 yılında üye olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nde Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görev üstlendi. Ardından Parti İçi Eğitiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı danışmanı ve CHP Parti Okulu Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Parti Okulu Ankara İl Koordinatörü olarak görev yaptı.

CHP Medya ve Halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanı/Yardımcısı olarak atandı. 2023’de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İl Kongresi tarafından Ankara İl Başkanı olarak seçildi. İl Başkanı olduktan altı ay sonra yapılan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin önde gelen isimlerinden birisi olarak dikkat çekti.

2025 yılında yapılan 39. Olağan İl Kongresinde ikinci kez Ankara İl Başkanı olarak seçildi.

ÜMİT EROL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi ile bağlantılı iddialar üzerine başlatılan incelemede, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı.

Görevi kötüye kullanma, denetim görevini ihmal ve zimmet suçlamalarının yer aldığı soruşturmanın kapsamının daha da büyümesi bekleniyor.