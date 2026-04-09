Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol kimdir, neden gözaltına alındı? Ümit Erkol’un hayatı...

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un İzmir’deki kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. 2010 yılında üye olduğu CHP’de Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görev almaya başlayan Erkol, il başkanlığı, parti içi eğitimden sorumlu genel başkan yardımcısı, kurucu yönetim kurulu gibi görevlerde bulunmuştu. Ankara Tıp Fakültesi mezunu olan Ümit Erkol gözaltına alındıktan sonra hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Ankara Tabip Odası’nda da benzer şekilde çeşitli görevler üstlenen Erkol, basın/yayın çalışmalarında da bulundu. Peki CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, hayatına ilişkin bilinenler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 10:59

İzmir merkezli yürütülen kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol hakkında yakalanma kararı verdili. Görevi kötüye kullanma, denetim görevini ihmal etme ve zimmet suçlamaların yer aldığı soruşturmada Ümit Erkol gözaltına alındı. Yetkililer soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü vurgulayarak, yeni gelişmelere göre dosyanın büyüyebileceğini ifade ediyor. Ümit Erkol, Anadalı bir ailenin çocuğu olarak Afyonkarahisar’da dünyaya gelirken özellikle tıp dünyası tarafından yakından tanınıyor. Peki CHP Ankara İl Başkanı neden gözaltına alındı? İşte, Ümit Erkol’un hayatı…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

CHP ANKARA İL BAŞKANI ÜMİT ERKOL KİMDİR?

Adanalı bir ailenin çocuğu olarak Afyonkarahisar’da doğan Ümit Erkol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup doktorluğa başladıktan sonra aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı.

Sağlık Kuurmları Yönetimi Bilim Uzmanı oalrak görev yapmaya başlayan Erkol, İHD Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucu Üyeliği, Ankara Tedavi Merkezi Sorumluluğu, 5 şehir projesi sorumluluğu, TİHV Tedavi Raporu yayın koordinatörü olarak görev yaptı.

2010 yılında üye olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nde Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görev üstlendi. Ardından Parti İçi Eğitiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı danışmanı ve CHP Parti Okulu Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Parti Okulu Ankara İl Koordinatörü olarak görev yaptı.

CHP Medya ve Halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanı/Yardımcısı olarak atandı. 2023’de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İl Kongresi tarafından Ankara İl Başkanı olarak seçildi. İl Başkanı olduktan altı ay sonra yapılan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin önde gelen isimlerinden birisi olarak dikkat çekti.

2025 yılında yapılan 39. Olağan İl Kongresinde ikinci kez Ankara İl Başkanı olarak seçildi.

ÜMİT EROL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi ile bağlantılı iddialar üzerine başlatılan incelemede, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı.

Görevi kötüye kullanma, denetim görevini ihmal ve zimmet suçlamalarının yer aldığı soruşturmanın kapsamının daha da büyümesi bekleniyor.

ETİKETLER
#Zimmet
#Yolsuzluk Soruşturması
#Görevi Kötüye Kullanma
#Ümit Erkol
#Chp Ankara İl Başkanı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.