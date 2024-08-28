CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in babası vefat etti
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ağustos 2024 17:49 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 17:51
CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in babası Mehmet Raif Çiler tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Raif Çiler Muş ili, Malazgirt ilçesi Kümbet Camii'nden perşembe günü ikindi namazına müteakip, Malazgirt Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.
CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, sosyal medyada babasının vefat haberini verdi. Nail Çiler'in babası Mehmet Raif Çiler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
NAİL ÇİLER SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Çiler, "Kıymetli babam Mehmet Raif Çiler bu gece tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşmuştur. Muş ili, Malazgirt ilçesi Kümbet Camii'nden perşembe günü ikindi namazına müteakip, Malazgirt Merkez Mezarlığında toprağa verilecektir. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı