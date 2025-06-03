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 | Selahattin Demirel

CHP kurultayıyla ilgili iddianame hazırlandı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dahil 12 şüpheli var

Parti genel başkanlığının Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e geçmesiyle sonuçlanan CHP'nin kurultayıyla ilgili şaibe iddiaları soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında seçim kanununa muhalefet" suçundan iddianame hazırlandı. Şüphelilerin 3 yıla kadar hapsi istendi.

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CHP kurultayıyla ilgili iddianame hazırlandı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dahil 12 şüpheli var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 00:45

Uzun süredir gündemi işgal eden CHP'nin kurultayında para karşılığı oy kullanıldığı iddialarıyla ilgili beklenen gelişme sonunda gerçekleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.

3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Aralarında CHP lideri Özgür Özel ve tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında "seçim kanununa muhalefet" suçundan iddianame tamamlandı. Şüphelilerin 3 yıla kadar hapsi istendi.

"KILIÇDAROĞLU MAĞDUR OLARAK YER ALIYOR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iddianame hakkında son bilgileri TGRT Haber TV ekranlarında açıkladı. Atik konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İddianamede Kılıçdaroğlu, mağdur sıfatıyla yer alıyor. Müşteki sıfatıyla Lütfü Savaş var. Şüphelilerin ilk sırasında Baki Aydöner, Mehmet Çağrı Songuç, Ekrem İmamoğlu yer alıyor.

9 VEKİL HAKKINDA FEZLEKE

Özgür Özel'in de aralarında olduğu 9 Milletvekili hakkında fezleke düzenlendi, Meclis'e gönderilecek.

"BİRİNCİ DERECE SUÇLU İMAMOĞLU"

Rüşvet iddiası dahil tüm suçlamalar delillere dayandırılmış. İddianamenin son 3 bölümünde İmamoğlu'nun organize ettiği vurgulanıyor. Diğer şüphelilerin suça iştirak halinde hareket ederek CHP 38. Kurultay'da oy kullanan delegelerin Özgür Özel'in lehinde oy kullanması için para verdikleri, değişik belediyelerde başkanlık ve meclis üyeliği teklif ettikleri, CHP'ye bağlı şirketlerinde iş yerleştirdikleri ve çok sayıda market alışveriş kartı dağıttıkları belirtiliyor. Mahkemenin iddianameyi kabul ettiği bilgisi var.

Birinci derece şüpheli, kurultaya şaibe karıştıran, organize suçu yöneten kişinin Ekrem İmamoğlu olduğu iddianamede kayda geçiriliyor.

SİYASİ YASAĞI DETAYI

İddianamede İmamoğlu başta olmak üzere tüm şüphelilerin cezalandırılması isteniyor. Bir de TCK'nın 53. maddesi kapsamında güvenlik tedbiri uygulanması isteniyor. İlgili maddede 'hak yoksunluğu' ifadesi vardır. Bu siyaset yasağı anlamına geliyor"

DAVA 30 HAZİRAN'DA GÖRÜLECEK

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan ve 30 Haziran'a ertelenen davayla ilgili kayyım atanması ya da mutlak butlan kararıyla eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine yeniden dönmesi gibi ihtimaller üzerinde duruluyor.

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