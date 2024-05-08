CHP lideri Özel'den okul müdürü Oktugan'ın ailesine başsağlığı mesajı

08 May 2024 13:19 - Güncelleme : 08 May 2024 13:20

Eyüpsultan’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci tarafından vurulan özel bir lise müdürü İbrahim Oktugan hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülen okul müdürünün cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen lise müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.